Alex Pettyfer wird Diesels neues Duft-Gesicht

Diesel Parfums hat ein neues Gesicht für seinen Duft "Only The Brave": Alex Pettyfer, vor allem bekannt für seine Rolle in "Magic Mike" aus dem Jahr 2012.

"Der 'Only The Brave'-Held ist ein charismatischer Anführer, der voller Selbstbewusstsein, starker Hingabe und starkem Willen im Leben vorankommt", erklärte Guillaume de Lesquen, seines Zeichens Manager der Designerdüfte von L'Oréal, die Diesel Parfüms vertreten, in einem Statement zu der Kampagne, die demnächst enthüllt wird. "Pettyfer wird eine globale Gruppe von jungen und einflussreichen Mutigen anführen und vereinen."

Pettyfer folgt damit Liam Hemsworth nach und wird demnächst in "Back Roads" wieder auf der Leinwand zu sehen sein. Ein Dama, bei dem der 27-Jährige auch Regie führte.

Multi-Talent

Vor Diesel modelte Pettyfer auch schon für Burberry. "Ich liebe es zu modeln", verriet Alex Pettyfer einst 'beautyandthedirt.com'. "Ich mag keine schwulstigen Fotos. Aber ich liebte die Burberry-Kampagne. Nicht viele Schauspieler mögen es, still vor einer Kamera zu posieren, aber ich finde das okay."

(kiky)