BAFTA Awards: Alle in Schwarz - nur Kate nicht

Zum 71. Mal wurden am 18. Februar 2018 in London die BAFTA Awards verliehen. Neben den Gewinnern stand - einmal mehr in diesem Jahr - die "Time's up"-Initiative im Mittelpunkt. Sämtliche Schauspielerinnen kamen auf Aufforderung in Schwarz, um ein Zeichen gegen sexuelle Übergriffe, Belästigung und Ungleichheit in der Unterhaltungsindustrie zu setzen.

Umfrage Was halten Sie davon, dass die Herzogin kein Schwarz tragen darf? Gut so!

Weiß nicht.

Das ist eine Frechheit!

Mir egal.

Worum geht es?

Nur Eine tanzte aus der Reihe: Herzogin Kate.

Die Frau von Prinz William hüllte ihren Babybauch in Dunkelgrün ihrer britischen Lieblingsdesignerin Jenny Packham. Mit gutem Grund: Die 36-Jährige muss - wie jedes andere Mitglied der royalen Familie - gegenüber jeder politischen Kampagne oder Bewegung streng neutral bleiben und darf keine politischen Erklärungen abgeben. Schwarz darf die königliche Familie laut Hofprotokoll ausschließlich bei Beerdigungen oder an Gedenktagen tragen.

An dieser Stelle ist aber anzumerken: Dunkelgrün ist die Farbe der Hoffnung. Womöglich hat die Herzogin somit sehr wohl ein Zeichen gesetzt.

Das sind die großen Abräumer der BAFTAs 2018

(kiky)