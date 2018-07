Mode-Schnäppchen so exklusiv, wie nirgendwo

Bequem soll es sein, billig natürlich auch und möglichst exklusiv, denn wer trägt schon gerne das gleiche Kleid, wie die Dame von neben an? Das alles bietet das Online-Mode-Shop"BestSecret"! Noch nie davon gehört? Gut möglich, denn es handelt sich um eine geschlossene Shopping-Community mit einem privilegierten und stark limitierten Zugang zu den besten Rabatten im Netz.

Umfrage Kennen Sie BestSecret? Ja, ich bin Mitglied!

Ich habe schon davon gehört.

Ich wurde nie aufgenommen ...

Nein!

Exklusiver als jeder Golfklub

Genauer gesagt ist "BestSecret" eine "Invite-Only Shopping Community". Sprich, man kann sich nicht einfach anmelden um Mitglied zu werden, sondern wird dies nur auf Empfehlung eines bereits bestehenden Mitglieds. Aber auch hier kann nicht jeder einfach einladen. Es handelt sich um sogenannte Bestandskunden, denen auf Basis verschiedener Kriterien sogenannte Einladungsrechte zugeteilt wurden. Diese Einladung bedeutet allerdings noch immer keine Aufnahme in den exklusiven Shopping-Club, denn jede Einladung wird von BestSecret geprüft. Die Aufnahmegrenze liegt übrigens bei 250.000 Mitgliedern und monatlich werden rund 3.500 Mitgliedsanfragen abgelehnt.

Hat man es am Ende doch geschafft, ist die Mitgliedschaft in der Luxusschnäppchen-Gemeinschaft kostenlos. Einzige Bedingung: Ein jährlicher Mindesteinkauf um 150 Euro. Wird der Umsatz nicht erreicht, endet die Club-Mitgliedschaft. So bleiben die Luxus-Schnäppchen nur den aktiven Kunden vorbehalten.

Minus 80 Prozent

Und die Schnäppchen können sich sehen lassen: Die angebotenen Teile von über 3.000 Designerlabels - darunter Max Mara, Yves Saint Laurent oder Furla - gibt es mit einem Rabatt von bis zu 80 Prozent im Vergleich zum regulären Handel – auch auf aktuelle Kollektionen.

Die Produktpalette reicht dabei von Damen- und Herrenmode über Accessoires und Kinderwaren bis hin zu Beauty- und Living-Produkten. Die Kunden können aus 30.000 Artikeln wählen, zu denen täglich um Mitternacht 500 neue Produkte hinzukommen.



