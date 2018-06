Preis für Kardashian trotz ihrer Nacktheit

Wer im vergangenen Jahr in der Welt der Mode besonders hervorheben konnte, der fand sich zu Verleihung der CFDA Fashion Awards im Brookly Museum ein. Neu unter den Kategorien der für besondere Leistungen Geehrten: der "CFDA Influencer Award". Dieser ging, wie konnte es anders sein, an Kim Kardashian West.

Während wir uns nicht sonderlich wundern, zeigte sich die mittlerweile dreifache Mutter ziemlich verwundert: "Ich bin irgendwie schockiert, dass ich einen Fashion Awards gewinne, wenn ich die meiste Zeit nackt bin", begann die 37-Jährige ihre Rede. "Aber ich fühle mich wirklich geehrt, also danke an CFDA für diesen Preis."

“I am surprised that I am winning a fashion award when I am naked most of the time” 😂@KimKardashian collects her @cfda influencer award #cfdaawards #cfda #kimkardashian pic.twitter.com/UMiKa0Pfa2 — Samantha Barry (@samanthabarry) 5. Juni 2018



Als "Fashion Icon" wurde in diesem Jahr übrigens Topmodel Naomi Campbell geehrt und wer noch einen Preis mit nach Hause nehmen durfte, lesen Sie hier:

Womenswear Designer of the Year

WINNER: Raf Simons for Calvin Klein

Gabriela Hearst

Marc Jacobs

Virgil Abloh for Off-White

Ashley and Mary-Kate Olsen for The Row

Menswear Designer of the Year

Raf Simons for Calvin Klein

Virgil Abloh for Off-White

WINNER: James Jebbia for Supreme

Thom Browne

Tom Ford

Accessory Designer of the Year

Paul Andrew

Stuart Vevers for Coach

Rachel Mansur and Floriana Gavriel for Mansur Gavriel

Irene Neuwirth



WINNER: Ashley and Mary-Kate Olsen for The Row



Swarovski Award for Emerging Talent

Mike Amiri for Amiri

Laura Vassar Brock and Kristopher Brock for Brock Collection

Aurora James for Brother Vellies

Kerby Jean-Raymond for Pyer Moss

WINNER: Sander Lak for Sies Marjan

CFDA Members Salute: Ralph Lauren

Swarovski Award for Positive Change: Diane von Furstenberg

Geoffrey Beene Lifetime Achievement Award: Narciso Rodriguez

Founder's Award: Carolina Herrera

Media Award in Honor of Eugenia Shepherd: Edward Enninful

International Award: Donatella Versace