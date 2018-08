Cardi B mit vier Millionen Dollar an den Ohren

Erst vor rund einem Monat brachte die US-amerikanische Rapperin Töchterchen Kulture Kiari Cephus zur Welt, bei den MTV Video Music Awards in New York feierte sie ihr Comeback - mit neuem Look. In ein purpurfarbenes Samtkleid von Nicolas Jebran setzte sie ihre atemberaubenden Kurven perfekt in Szene und präsentierte ihre neuen Pixie-Cut.

Der perfekte Haarschnitt für Vier-Millionen-Dollar-Klunker an den Ohren - dachte sich wohl die 25-Jährige. Die kolumbianischen Smaragd-Ohrringe der Schmuck-Designerin Lorraine Schwartz sollen laut "Page Six" 200 Karat schwer und umgerechnet 3.500.000 Euro wert sein. Dazu trug die Neo-Mama passende, gigantische Ringe.

Lauter hätte sich Cardi B gar nicht aus der kurzen Baby-Pause zurückmelden können.

Die auffälligsten Kleider MTV VMAs:

Fleischbeschau bei den MTV VMAs 2018

(kiky)