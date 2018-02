Choicy: Ein neues Styling-Konzept für Wien

Die Margaretenstraße 37 könnte zur neuen Pilgerstätte von Wiens Fashionistas werden: Choicy ist kein weiterer Fashionstore, sondern vielmehr ein Styling-Konzept, das die neusten It-Pieces der Modewelt - in limitierter Stückzahl - bieten möchte.

Dazu holten sich Inhaberin Helene Biegler und Petra Gamböck die österreichische Stylistin Nina Kepplinger ins Boot. Die quirlige Designerin rückte nicht nur den in French Chic und Rosa gehaltenen Landen ins rechte Licht und den ein oder anderen Spiegel, sondern sorgt auch für das perfekte Styling.

Personal Styling im Store

So erstellt Kepplinger für den Einkauf in erster Linie Moodboards mit den wichtigsten und neusten Trends aus der ganzen Welt. In zweiter Linie wird sie auch selbst im Store stehen, um den Kundinnen mit ihrem geschulten Styling-Rat zur Seite zu stehen.



Ihre vorgegebenen Fashion Must Haves werden weltweit eingekauft. Hauptsächlich werden Kunden aber auf den rund 100 Quadratmetern im 4. Bezirk und bald auch online unter www.choicy.eu monatlich neue It-Pieces aus Deutschland, Frankreich, aber auch aus dem hohen Norden und aus Australien um moderate Preise finden.