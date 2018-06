Häkeltops & Slice Masken 05. Juni 2018 13:59; Akt: 05.06.2018 14:12 Print

Das sind die neusten Mode-Trends aus L.A.

In der Stadt der Schönen und Reichen sind gerade ganz bestimmte Bikinis angesagt. Wir verraten, was es mit denen auf sich hat und was man sonst noch so trägt.