Das trägt sie nur, wenn die Queen weit weg ist

Schon als Prinzessin ist das Leben nicht ganz so einfach, wie es in Disneyfilmen gerne dargestellt wird, aber auch als Herzogin des britischen Königshauses hat man sich an so einiges zu halten:

Herzogin Meghan muss sich seit der Hochzeit mit Prinz Harry nicht an den Speiseplan von Queen Elizabeth II. halten, sondern auch aufpassen, in welche Farben sie sich hüllt.

Nur in Abwesenheit der Queen

Oder haben Sie die 36-Jährige seit dem 19. Mai 2018 in einer knalligen Farbe gesehen? Erstmals war dies jetzt wieder bei einem Empfang im Marlborough House der Fall. Die Frau von Prinz William strahlte in einem zitronengelben Etui-Kleid von Brandon Maxwell. Der Grund laut Insidern: Herzogin Meghan trägt in der Anwesenheit von Queen Elizabeth II. nur unauffällige Farben, um nicht mit den bunten, knalligen Outfits des Familienoberhauptes zu konkurrieren oder gar die Aufmerksamkeit von Ihrer Majestät auf sich zu lenken. Klingt logisch.

(kiky)