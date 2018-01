David Beckham bringt Beauty-Linie auf den Markt

David Beckham, der Ex-Fußballer und Ehemann von Modedesignerin Victoria Beckham, bringt seine erste eigene Pflege- und Stylinglinie für Männer auf den Markt. "House 99", wird anfänglich aus 21 Produkten bestehen und soll Männern eine neue Dimension der Pflege von Bart, Haar, Gesicht und Körper eröffnen.

Eigentlich keine Überraschung, gilt der 42-Jährige doch als eine der brühmtesten männlichen Stilikonen der Welt, die eine ganze Generation inspiriert und neu definiert, was "maskulin" eigentlich bedeutet. Das ständige Experimentieren mit seinem Look hat dazu geführt, dass das Thema Styling unter Männern nicht nur akzeptiert, sondern als Teil moderner Männlichkeit etabliert wurde.

Tradition trifft Moderne

Vor diesem Hintergrund entwickelte David Beckham in Zusammenarbeit mit L'Oréal Luxe eine Produktreihe, die traditionelle Barbier-Kultur mit modernsten Formeln und Texturen verbinden soll.

In Großbritannien wird die neue Marke bereits am 1. Februar 2018 exklusiv bei Harvey Nichols eingeführt, in Österreich ist der Start allerdings erst für März geplant.

"Ich freue mich sehr, HOUSE 99 endlich vorstellen zu können! Für mich geht es beim Pflegen und Stylen nicht nur um den Look, sondern um ein Gefühl. Es geht darum, sich wohlzufühlen, neue Dinge auszuprobieren und den eigenen nächsten Look zu kreieren. Ich habe HOUSE 99 geschaffen, um Männer zu inspirieren, aber auch, um ihnen die richtigen Produkte zum Experimentieren zur Verfügung zu stellen und sich dabei hundertprozentig wohlzufühlen - ganz gleich, welcher Stil. Welcome to the House", so Beckham.

Community mit Styling-Tipps

Allerdings will der vierfache Vater mehr als nur eine Produktlinie für ein verbessertes Äußeres. Sein Ziel ist es eine integrative Community aufzubauen, um Styling-Tipps auszutauschen, zu inspirieren und neue Kreationen zu fördern.

HOUSE 99 Mitglieder haben die Möglichkeit, sich zu registrieren und Zugang zu exklusivem Content und Mitgliedsprivilegien zu erhalten sowie ihre eigenen Looks über ihren Instagram-Account mit der Marke @house99 zu teilen.

Namenserklärung

Die Zahl "99", die er als Tattoo auf seiner Hand trägt, markiert ein besonderes Jahr, was sowohl sein Privatleben als auch seine Karriere betrifft. In diesem Jahr hat er geheiratet, sein ältester Sohn Brooklyn kam zur Welt und sein Verein Manchester United gewann das Triple.



