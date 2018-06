Demi Lovato launcht ihre erste Schuh-Kollektion

Die amerikanische Sängerin Demi Lovato wird nicht nur das neue Gesicht der jungen Mode bei Deichmann, sondern bringt auch gleich ihre erste eigene Schuhkollektion in Zusammenarbeit mit dem größten Schuheinzelhändler Europas auf den Markt. Ihre Capsule-Kollektion wird ab August 2018 in den Filialen sowie online zwischen 24,90 Euro und 59,90 Euro erhältlich sein. Die begleitende Kampagne unter dem Namen „#shoefame“ startet Anfang September.

Fotografisch in Szene gesetzt wurden die Sockboots, Ugly-Sneakers, Winterboots, Pumps, Schnürer mit Plateausohle und Stiele sowie Stiefeletten von diese von Dennis Leupold.

Tanz um die Schuhe

Beim TV-Spot im Stil eines Musikvideos führte Jonas Akerlund Regie. Darin befreit Demi Lovato ihre Tänzerinnen aus großen Glas-Cubes, um am Ende gemeinsam mit ihnen - natürlich in der neuen Schuhkollektion - zu tanzen.

Im Rahmen ihrer „Tell Me You Love Me World Tour“ traf Demi Lovato Heinrich Deichmann, den Vorsitzenden des Verwaltungsrates der DEICHMANN SE, in Köln. „Ich freue mich sehr darauf, meine Kollektion vorzustellen, es hat viel Spaß gemacht, und ich bin total gespannt darauf, zu sehen, wie andere ihren persönlichen Style mit der Kollektion ausdrücken," so die 25-Jährige.

