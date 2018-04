Die Festival-Crowd feiert den Style der 00er-Jahre

Denken wir an "Festival-Style", dann kommen uns in erster Linie Fransenjacken, Häkeltops und Schlapphüte in den Sinn. Doch die Zeiten des "Hippie-Looks" sind vorbei. Die It-Girls von heute setzen beim aktuell laufenden Coachella-Festival, das alljährlich den Auftakt der Festival-Saison bildet, auf einen von den 90er- und 00er-Jahren inspirierten Stil.

Die prägnanteste Kombi des vergangenen Wochenendes: Baggypants zu knappen Tops. Ein Look, der an Christina Aguileras und Britney Spears Anfänge erinnert.

Neben den Baggy Pants sind aktuell auch Fischerhüte, klobige Plateauschuhe und natürlich die sogenannten "Dad Sneaker" omnipräsent. Dann wären da noch die Jeans, die so tief auf der Hüfte sitzen, dass sich der Nierenarzt freut, Mini-Jeansröcke und Bandeau-Oberteile.

Coachella 2001

Ein modisches Revival, das viele Influencer bewusst in Szene setzen und mit einer textlichen Anspielung auf das Jahr 2001 versehen.

3/3 #coachella Ein Beitrag geteilt von Stefanie Giesinger (@stefaniegiesinger) am Apr 15, 2018 um 5:50 PDT