Der Preis für den höchsten Beinschlitz geht an ...

Bereits zum 25. Mal trafen sich Stars und wichtige Namen aus der Modewelt im Rahmen des Filmfestivals in Cannes, um den Kampf gegen Aids einmal mehr wieder ins Rampenlicht zu rücken. Gefeiert und fotografiert wurde in diesem Jahr im Hotel du Cap-Eden-Roc direkt am Meer. Dies nahm die Mehrheit der Gäste wohl zum Anlass, gleich mit möglichst wenig Stoff am Körper zum kommen:

Vor allem das nackte Bein erfreute sich auch dieses Mal wieder äußerst großer Beliebtheit, direkt gefolgt von kompletter Transparenz. Zumindest ein paar wenige Gäste gaben sich aber alle Mühe und zeigte sich stilvoll, glamourös in edeln Roben, die noch wenig Spielraum für Phantasie ließen.

Unter ihnen ausnahmsweise auch einmal Heidi Klum, der die neue Beziehung mit Jungspund Tom Kaulitz zumindest in puncto Modestil gutzutun scheint.