Deutsche Influencerin wirbt für Betty Barclay

Haben Hollywood-Stars als Werbegesichter bald ausgedient? Immer mehr Influencer und Instagramer schnappen sich lukrative Jobs bei bekannten Marken. Aktuell konnte das deutsche Model Sofia Tsakiridou einen dieser Werbedeals an Land ziehen: Die Influencerin mit über 300.000 Instagram-Followern und einem Blog namens "matia mu" (aus dem Griechischen übersetzt: "Meine Augen") ist das neue Gesicht von Betty Barclay Parfums.

"Sofia Tsakiridou ist das Sinnbild einer jungen Frau, die aufgeschlossen die Welt erobert und dabei ihre sanfte, warmherzige Art beibehält", erklärt das Haus die Wahl. "So richtet sich auch der neue Duft 'Betty Barclay Beautiful Eden' an natürliche und romantische Frauen, die sich mit der Natur verbunden fühlen und gern im Einklang mit ihr leben. Wer träumt nicht vom eigenen kleinen Paradies?"

Und wie duftete das Paradies?

Mit "Betty Barclay Beautiful Eden" setzt das deutsche Unternehmen den winterlichen Temperaturen florale Frühlingsgefühle entgegen. Die fruchtig-spritzige Kopfnote vereint dabei Birne, schwarze Johannisbeere und Mandarine in sich. Während die Herznote Pfingstrose, ägyptischen Jasmin und Maiglöckchen entfaltet. Die sinnliche Reise in einen paradiesischen Garten wird durch herbere Akkorde von Zedernholz, Sandelholz und Vanille abgerundet. Schließlich soll das neue Parfüm die Trägerin "in einen wilden, verwunschenen Garten, der nach den verschiedensten Blüten und dem Grün von frühlingshaften Sträuchern duftet" entführen.

(kiky)