Die schlimmsten Oscar-Looks aller Zeiten

Bereits zum 90. Mal werden in der Nacht auf Montag die Academy Awards vergeben. 90 Jahre, in denen die goldene Statuette schon so einiges mitansehen musste und der eine oder andere Stylist sowie die eine oder andere Stylistin ihren Job verlor.

Da wäre einerseits Cher, die im Jahr 1986 als Samba-Tänzerin - nun ja - antanzte und andererseits Lizzy Gardiner, ihres Zeichens Kostümbildnerin, die 1995 ihren Oscar in einer Eigenkreation aus "American Express"-Karten erschien. Dagegen war der Schwan, den Björk 2001 um den Hals trug ein Klacks.

Alle drei eigentlich noch recht kreative Ideen, die - wie wir sehen - noch heute für Gesprächs- und auch Diskussionsstoff sorgen. Weniger einfallsreich war hingegen Uma Thurmans Kleid aus dem Jahr 2004. Die Kreation des Modeschöpfers Christian Lacroix sah einem Vorhang zum Verwechseln ähnlich. Ob 2010 Jennifer Lopez die Robe aus dem Hause Armani trug oder das Kleid sie, ist bis heute nicht bekannt.

Für den einen oder anderen Schmunzler sorgte in diesem Jahr auch Charlize Theron in Dior, deren Brüste von "Rosen" betont wurden. Von Gwyneth Paltrows "Alexander McQueen"-Robe wollen wir hier erst gar nicht anfangen. Jennifer Connelly kam 2002 in einem Ensemble aus Putzfetzen und Tyra Banks erinnerte im Jahr 2000 an eine der "Cupcake Surprise"-Puppen.