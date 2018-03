Oscars so white: Die Top- und Flop-Roben

Die Trendfarbe auf dem rote Teppich der 90. Oscar-Verleihung ist ganz eindeutig strahlendes Weiß! So überzeugten Margot Robbie, nominiert für einen Oscar, in Chanel und Jane Fonda in einer Kreation aus dem Hause Balmain, einem der Lieblingslabels der Familie Kardashian.

Dominierend waren außerdem die Farben Metallic, Rot und natürlich Electric Blue - sowie eine Robe mit Geschichte:

Rita Moreno gewann vor 56 Jahren einen Oscar in exakt dem selben Kleid, das sie auch bei der 90. Verleihung der Academy Awards trug.

Knapp daneben ist leider auch vorbei

Und dann wären da noch jene Damen, die schlicht und einfach - sagen wir einmal - ins Klo griffen:

Die schlimmsten Outfits der Oscars 2018