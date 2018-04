Die wichtigsten Looks für die Festival-Saison 2018

Mit dem Coachella in Kalifornien startet am 13. April die lang ersehnte Festival-Saison. Zahlreiche Stars und noch viel mehr Musikbegeisterte werden wieder in freizügigen Outfits und den neuesten Trends über matschige und verstaubte Wiesen tanzen. Wir verraten Ihnen, mit welchen It-Pieces sie heuer jedes Festival-Gelände rocken:

Die angesagtesten Looks auf einen Blick

1. Das Hippie Dress: Der Klassiker ist und bleibt das It-Piece schlechthin. In diesem Jahr aber unbedingt mit floralem Muster!

2. Der Naked-Look: Ob Transparent, ohne Hose oder vielleicht mit einfach nur viel zu wenig Stoff, weniger ist auch 2018 wieder mehr.

3. Flower Power: Blumen im Haar sind schon seit Jahren schwer angesagt. Die österreichische Vorreiterin Niki Osl setzt mit ihren "miss lillys hats" auf Vintage-Seidenblumen. Die Wienerin Cecilia Capri bietet mit "We are Flowergirls" nicht nur Kränze aus unechten Blumen, sondern auf Wunsch auch Kreationen aus echten Rosen, Nelken und allen anderen Gewächsen.

4. Revival der 90er: Ja, die 90er-Jahre sind zurück, allerdings nur in puncto Mode und nicht in Bezug auf unser Alter - leider. Die Glockenhose mit Croptop, die Baggy Pants und auch die Gürteltasche sind wieder angesagt. Das Positive am 90er-Festival-Look: Nicht übertreiben, lautet die Devise!

5. Strick: Gestrickte Cardigans, Hosen, Kleider, wonach einem auch immer gerade ist.

6. Fransen und Quasten: Ganz wichtig, egal ob auf der Jacke oder auf dem Tuch!

7. Die Sonnenbrille: Auf dieses Accessoire sollte auf keine Fall vergessen werden.