Diese 5 Trend-Teile tragen wir in diesem Sommer!

Wenn es um die schönsten Seiten des Sommers geht, dann ist die Mode ganz vorne mit dabei. Damit es auch luftig durch laue Partynächte und heiße Tage geht, haben wir hier die 5 schönsten Trendteile herausgepickt.

1. Off Shoulder

Nichts sagt so wunderbar "Hasch mich!", wie schulterfreie Tops und Kleider. Angenehmer Nebeneffekt: Lassen wir die Haut an die frische Luft!

Eincremen nicht vergessen!

2. Stroh-Taschen

Sommer, Sand und Strohtasche? Nicht nur im Urlaub, sondern auch zum lässigen Business-Outfit kombiniert man jetzt die Bags aus Naturmaterialien. Egal ob einen Shopper, eine Cross-Body-Bag oder eine Clutch - für jede(n) ist das richtige dabei!

3. Glockenärmel

Der Boho-Style aus den 70ern ist wieder zurück und lässt uns majestätisch aussehen. Naja fast. Die Glockenärmeln kommen in den unterschiedlichsten Variationen gerade vor und geben einer sonst langweiligen Bluse das richtige Detail, um zum Eyecatcher zu werden. Auf jeden Fall ein "Must buy!"

4. Raffungen

Geraffte Stoffe - auch "gesmocked" genannt - haben mithilfe des aktuellen 90er Trends ein großes Comeback und sind gerade auf dem Spurng wieder Mainstream zu werden.

5. Badeanzug

Wie, ein Badeanzug? Ja! Nachdem in den letzten 20 Jahren vor allem die Bikinis vorherrschend waren, geht die Bademode wieder in Richtung "bedeckt". Und dementsprechend ist auch der Einteiler namens Badeanzug wieder mit am Mode-Start und wird sich im Sommer 2018 vom Schotterteich bis zum Strand wieder breit machen.

(mia)