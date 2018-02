Dieser Fashion Insta-Star existiert nur am Screen

Miquaela ist ein Teenie, trägt die neuesten Designer-Klamotten, posiert mit ihren Freunden für Fotos und engagiert sich politisch. Alles was viele andere Altersgenossinnen auch tun. Einzig und allein gibt es die "kleine Miquaela" nur am Screen.

Mit ihren Postings hat sie bereits über 500.000 Fans auf Instagram "gesammelt". Doch wer ist gibt der Pixel-Schönheit leben und zeichnet sie?

Das ist bisher nur Teil von Spekulationen. Ein Kunst-Projekt oder ein Marketing-Gag von einem Unternehmen - keiner weiß es so genau, aber alle unterhalten sich über sie. So hat die "Washington Post" in einem Artikel bereits gefragt, ob es überhaupt wichtig ist, ob die Person real ist. Schließlich sei die Authentizität in Sozialen Medien sowieso nur schwer nachvollziehbar.

Ob sie real oder nicht ist, scheint auch ihre Fans nicht zu stören, die sich "Miquelites" nennen und der Computer-Animation huldigen. Der oder die Erfinder dahinter antworten allerdings sogar auf Kommentare und interagieren mit Fans. Alles, was ein Social Media Star eben auch macht.

Und "Lil Miquaela" hat sogar einen eigenen Song herausgebracht:

Wer auch immer hinter dem Account steckt, möchte mit seine Botschaft in die Social Media Welt bringen. "Ich habe so viele passionierte Follower gefunden. Ich kann mich öffnen und meine Kreatitvität teilen. Dass ist für mich authentisch", meinte die Stimme hinter Lil Miquaela in einem Email Interview mit dem "Paper" Magazin.

