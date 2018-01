Diese Modeschulen gibt es in Österreich

Modeschulen und Universitäten mit einer Ausbildung für Modedesign sind weit verbreiteter, als man denken könnte. Obwohl Österreich international nicht als typisches "Modeland" wahrgenommen wird, haben so einige Designer hier ihre Wurzeln. Der berühmteste ist wohl Helmut Lang, der in den 90ern den cleanen Look erfand und diesen ihn über Nacht in den USA zum Star machte.

Wer in Zukunft in seine Fußstapfen treten wird? Das muss sich erst zeigen. Die richtige Ausbildung ist jedoch ein guter Anfang und davon gibt es einige Bildungsmöglichkeiten. Von Schule mit Matura über Kolleg bis zum Universitätsabschluss ist alles möglich.

Modeschule Wien



Die Modeschule Wien in Hetzendorf ist wohl die berühmteste der Bundeshauptstadt. Sie wurde von einigen namhaften Designerinnen, wie Lena Hoschek, das Designer-Duo Meshit oder Eva Poleschinski besucht. Nicht nur, dass man in einem Barock-Schloss die Schulbank drücken darf, hier kann man auch Hutmacher (Modist) werden.

Wie und wann man sich anmelden kann, lesen Sie hier.

Fashion and Art School Herbststrasse



Mitten im 15. Wiener Gemeindebezirk befindet sich "die Herbststrasse". Die Schule bietet neben einer fünfjährigen Oberstufe mit Maturaabschluss besondere Kollegausbildungen als Tageskolleg und ist auch eine Meisterschule mit Ausbildung zum "Damenkleidermacher".

Die Angewandte



Die größten Modedesigner, wie Karl Lagerfeld, Vivienne Westwood oder Raf Simons, haben hier Meisterklassen unterrichtet und ihr Wissen an die nächste Generation weitergegeben. Derzeit unter der Leitung des Mode-Digital-Genies Hussein Chalayan, bietet das Mode-Institut der Angewandten ein Sprungbrett für angehende Designer, die mit einem Bachelor oder Master abschließen können.

Das Aufnahmeverfahren findet jeweils für das Wintersemester statt.



Kunstuniversität Linz: Fashion & Technology



In Linz beginnt's! Das ist auch hier das Motto für angehende Design-Stars. In der Kunstuniversität findet sich ein Lehrgang für Fashion & Technology. Die Ausbildung für zeitgenössisches Modedesign kann in 7 Semestern abgeschlossen werden. Während der bekannten Ars Electronica findet auch stets eine Fashion Show der Universtität statt.

Der Lehrgang kann auch von Wien aus besucht werden.

Kolleg für Mode - Michelbeuern



Im 9. Wiener Gemeindebezirk kann man am HLMW9 Modedesign für Damen- und Herrenmode lernen. In vier Semester erlangt man hier ein Diplom. Es ist speziell an jene gerichtet, die sich nach der Matura in diesem Bereich bilden möchten.

(mia )