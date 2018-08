Hip wie nie: Diese It-Bag von 2001 (!) wollen alle

Die "Dior Saddle Bag" ist gerade mit einem Mega-Comeback gesegnet.

Worum geht es? Für alle, die nicht am Planet "Mode" geboren wurden ein kleiner Rückblick: Vor wenigen Monaten begann im Zuge der 90er Welle auch ein Rückgriff auf die Nullerjahre, die uns ein eigenartiges Monstrum namens "Saddle Bag" von Couture-Haus Christian Dior wieder "recycelte". Der damalige Designer John Galliano hatte sie kreiert, sie wurde tausendfach verkauft.

Diese Tasche - in Form eines angedeuteten Pferdesattels - wurde damals von jedem It-Girl getragen. In dutzenden Varianten wurde sie produziert und tausendfach kopiert. Der Steigbügel wird mit dem prominenten "D" von Dior verziert. Am Riemen prangen die Initialen noch einmal. Mit allem Logo-Tamtam, den Paris Hilton damals zu ihrem rosa Jogginganzug mit Strasssteinen trug, ist die Saddle Bag in die Annalen der Modehistorie eingegangen.

Ein Beitrag geteilt von Anna Andres (@ann.andres) am Aug 13, 2018 um 12:57 PDT

Jetzt ist sie mit einem modischen Plumps im Jahr 2018 wieder auferstanden und während sich Instagram-Starlets einig sind, dass es DIE Tasche des Jahres ist, kratzen sich einige am Kopf, warum man um eine geschmacklich fragwürdige Tasche einen solchen Hype anzettelt. Aber wahrscheinlich macht gerade ihr fragwürdiges Aussehen den Reiz aus und mit dem richtigen Outfit kann die Mode-Ikone wieder ordentlich strahlen.

Ein Beitrag geteilt von Les factory Femmes (@lesfactoryfemmes) am Aug 4, 2018 um 10:04 PDT

Natürlich ist der Urheber, Christian Dior, auch wieder auf den Zug aufgesprungen und hat gleich wieder eine neue Auflage gestartet, die in der aktuellen Runway-Kollektion präsentiert wurde.

Doch man kann auch auf dem Secondhand- und Vintage-Weg ein echtes Schnäppchen machen. Happy Hunting!



