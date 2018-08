Diese Wiener Luxus-Uhren sind für jedermann leistbar

Sie wollten immer schon mit einer schweizer Luxus-Uhr am Handgelenk glänzen, aber Ihnen fehlt das nötige Kleingeld dafür? Dann sollten Sie sich das Start-up „Jedermann“ einem genauer ansehen. Denn die vier Wiener Achim Kaucic, Christoph Zonsics, Patrick Favor und Philipp Plettenberg haben es sich zum Ziel gesetzt, elegante, aber erschwingliche Uhren zu entwickeln, ohne dabei auf hochwertige Materialien und Komponenten zu verzichten - und diese Vision in die Tat umgesetzt.

Luxus zum kleinen Preis

Die Luxus-Uhren für jedermann mit Schweizer Uhrwerken, gewölbtem Saphirglas und edlen Leder-Armbändern sind um 199 Euro erhältlich. Wie das geht?

Viele Uhren- und Schmuckhersteller setzen ihre Produkte immer noch über eine Vielzahl von Einzelhändlern am Markt ab. Groß- und Einzelhändler schlagen dabei ihre branchenüblichen Margen (die Differenz zwischen Selbstkosten und Verkaufspreis) auf, die oft mehr als 50 Prozent des Verkaufspreises betragen.

Genau hier gehen die vier Wiener einen anderen Weg und verzichten bewusst auf Zwischenhändler. Die Uhren werden ausschließlich online im eigenen Shop www.jedermann-watches.com angeboten. Der Vorteil für den Kunden liegt auf der Hand: Obwohl der Verkaufspreis deutlich unter dem von vergleichbaren Uhren liegt, wird mehr in das Produkt selbst investiert. Das betrifft nicht nur die Chronographen, sondern auch die dazu gehörigen Armbänder. Diese werden in Österreich von der Hirsch AG in Kärnten aus hochwertigen Materialien , wie afrikanisches Straußenleder oder fasertief im Fass gefärbtes englisches Kalbsleder, gefertigt.

Von Richard Strauss bis Bertha von Suttner

Bei der Namensgebung der Uhren ließen sich die Gründer von bekannten Persönlichkeiten inspirieren. Richard (Strauss), Bertha (von Suttner) und Hedy (Lamarr) sind nur drei von insgesamt 15 Mitgliedern der Jedermann-Produktfamilie.

Die Zeit steht nicht still

Derzeit arbeiten die Jungunternehmer neben der Erweiterung einer Linie mit Loden-Armbändern aus Tiroler Merinowolle auch an einem innovativen Abo-Modell: Watch-as-a-Service (WaaS). Dabei kann die Uhr nach Lust und Laune gegen ein anderes Modell getauscht werden.

