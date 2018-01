Diese drei Frauen kamen NICHT in Schwarz

Die Golden Globe Awards 2018 standen ganz unter dem Farbmotto "Schwarz". Diane Kruger, Angelina Jolie, Sharon Stone und sogar Heidi Klum setzen am Red Carpet der 75. Preisverleihung ein klares Zeichen gegen sexuelle Belästigung, Diskriminierung und Rassismus in der Entertainmentindustrie. Nur drei Ladies hatten dies nicht gemacht:

Das deutsche Model Barbara Meier erschien in einer pastellfarbenen Kreation der österreichischen Modeschöpferin Eva Poleschinski mit aufwendiger 3D-Blumen-Stickerei und Feder-Applikationen. Ein atemberaubendes Kleid, das sie bewusst gewählt hatte: "Viele Frauen werden heute im Zuge der Time‘s Up Bewegung auf dem Roten Teppich schwarz tragen. Ich finde diese Initiative im Allgemeinen super und extrem wichtig. Trotzdem habe ich mich entscheiden, heute ein buntes Kleid zu tragen", erklärte die 31-Jährige bereits im Vorfeld auf Instagram. "Wenn wir wollen, dass heute die Golden Globes der starken Frauen sind, die für ihre Rechte kämpfen, ist es in meinen Augen der falsche Weg, sich nicht mehr körperbetont anzuziehen und uns die Freude am Ausdruck unserer Persönlichkeit durch Mode zu nehmen. Wir haben uns diese Freiheit lange erkämpft, dass wir tragen können, was wir möchten und es auch in Ordnung ist, sich sexy zu kleiden. Wenn wir das einschränken, weil sich einige Männer nicht unter Kontrolle haben, ist das in meinen Augen ein Rückschritt."

Aber vor allem der Auftritt von HFPA-Präsidentin Meher Tatna in strahlendem Rot wird hart kritisiert. Ausgerechnet als oberster Kopf der Hollywood Foreign Press Association hätte man von ihr erwartet, ein wichtiges Thema, wie sexuelle Belästigung, Diskriminierung und Rassismus, der indischen Tradition, bei einem wichtigen Fest bunte Kleidung zu tragen, vorzuziehen.

Okay, so I'm all for representation but this is just hilarious and total BS! #MeherTatna decides to appropriate her dressing to Indian culture when she couldn't find a better reason on not wearing black to the #GoldenGlobes! #WhyWeWearBlack pic.twitter.com/j92aEyDH7e