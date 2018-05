Diesen "Harry & Meghan" Fan-Merch gibt's schon

Das britische Königreich ist schon ganz aus dem Häuschen, denn bald läuten die Hochzeitsglocken in London. Welches Kleid Meghan Markle tragen wird und wer sich unter die Hochzeitsgäste mischen wird, ist bis jetzt noch streng geheim.

Umfrage Werden Sie die royale Hochzeit im TV mitverfolgen? Natürlich!

Ich sehe es mir an. Aber nicht live.

Ich sehe mir eine Zusammenfassung an. Auf YouTube oder so.

Mir sind die Royals komplett egal.

Was nicht geheim ist: Die Liebe der Briten zu ihren Royals! Und diesen huldigen sie mit ganz besonderen Fan-Artikel. T-Shirts, Tassen, sogar Geschirrtücher haben sich schon unters Volk gemischt. Ob man es mit "Harry, marry me!" noch schaffen kann, den jungen Prinzen von seiner großen Liebe umzustimmen? Damit sollte man sich wohl besser nicht auf der Hochzeit blicken lassen. Doch auch kitschige Slogans wie "When Harry met Meghan" haben es auf Textil gebracht.

Dazu kann man aus eigenen Sammlertassen am Tag der Tage seinen Earl Grey schlürfen und sich mit britischen Socken auf der Couch bequem machen. Das wird wohl die bequemste Art und Weise sein, wie man dieser Hochzeit beiwohnen kann.

Wenn die Freunde vorbeikommen und man eine Viewing-Party veranstaltet, hat PaperChase.com sogar ein eigenes Party-Deko Set für den 19. Mai in petto.

(mia)