Diesen Eyeliner-Trend sehen wir 2018 überall

Gerade erst im neuen Jahr angekommen und schon zeichnen sich die ersten ganz großen Beauty-Trends ab: Während es bei den Haaren der Lob bleibt, wird in puncto Make-up jetzt mehr experimentiert - vor allem mit dem Klassiker "Cat Eyes".

Allerdings kommt in diesem Jahr nicht das herkömmliche Mitternachtsschwarz zum Einsatz, sondern bunter Eyeliner und ganz viel Metallictöne. Außerdem wird mit der Form gespielt.

Wie genau die "Cat Eyes" im Jahr 2018 geschminkt werden und was Sie für die Looks von Willow Smith, Bella Hadid & Co. brauchen, erfahren Sie in der Diashow.

(kiky)