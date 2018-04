Diese Sonnenbrillen sind für ihren toten Bruder

Die 62-jährige Designerin wurde Vizepräsidentin der Versace-Gruppe, nachdem ihr Bruder Gianni Versace im Jahr 1997 vor seinem Haus in Miami ermordet wurde. Um das Andenken ihres Bruders jedoch auch fortan in der nun von ihr entworfenen Mode aufrecht zu halten, entschied sich die Designerin, ihrem verstorbenen Bruder eine ganze Kollektion zu widmen. So brachte Donatella Versace erst kürzlich die ihm gewidmete Sommer- und Frühlingsmodekollektion auf den Markt, die von Modelgrößen wie Naomi Campbell präsentiert wurde. Doch damit nicht genug! Um die Kollektion wirklich mit allen Accessoires für einen perfekten Look zu bestücken, entwarf die Modemacherin kurzerhand noch eine ganze Reihe an Sonnenbrillen. Die Brillen erscheinen dabei unter dem selbstbewussten Namen ‚Perfect‘.

In einem Gespräch mit der britische "Vogue" erklärte die Designerin: "Als ich die Kollektion in Erinnerung an meinen Bruder entwarf, habe ich natürlich auch über Accessoires nachgedacht. Dabei beschränkte ich mich jedoch nicht nur auf Handtaschen und Schuhe, sondern wollte auch Brillen entwerfen, um jedes Outfit bis ins letzte Detail zu perfektionieren." Die Kollektion soll dabei vor allem durch Giannis "Risikofreudigkeit, seinen Innovationen und seiner Bewunderung zu Frauen" inspiriert worden sein.

Um all diese Faktoren jedoch auch in der Sonnenbrillen-Kollektion unterbringen zu können, musste sich die Designerin in die Tiefen des Archives ihres Modehauses begeben, um die originalen Skizzen ihres Bruders zu finden. Sie fügte hinzu: "Diese Skizzen waren die Grundlage der ganzen Kollektion und die Elemente, die ich nutzte, um das Erbe meines Bruders zu ehren."

