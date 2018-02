Ebay: Über 1000 Euro für den Skandal-Pulli von H&M

Anfang 2018 sorgte H&M für einen unglaublichen Skandal: Der schwedische Moderiese zeigte einen dunkelhäutiger Jungen in einem Pulli mit der Aufschrift "Coolest Monkey in the Jungle". Es hagelte Rassismus-Vorwürfe, in Johannesburg wurden sechs H&M-Filialen von Anti-Rassismus-Demonstranten verwüstet und die Familie des Kindermodels musste sogar das eigene Heim verlassen. Damit aber nicht genug. Jetzt wird der Pullover auch noch auf Ebay für horrende Summen angeboten.

Dabei wirken die Bezeichnung unscheinbar: "H&M * Coolest Monkey in the Jungle * ORIGINAL Hoodie -Neu mit Etikett-" heißt ein Artikel, den ein Nutzer auf der deutschen Seite von Ebay anbietet. Geboten werden kann zwar nicht, aber sofort gekauft, um sagenhafte 195 Euro. Laut Ebay wird der Artikel im Schnitt ganze vier Mal in der Stunde aufgerufen.

Bei H&M im Onlineshop kosten vergleichbare Kinderpullover höchstens 20 Euro.

1600 Euro für den Pullover

Auch in Großbritannien wurde der Pullover zwischenzeitlich für ein Vielfaches des Originalpreises angeboten. Wie "metro.co.uk" berichtet, soll ein Verkäufer aus Irland ein Exemplar zum Sofortkaufen angeboten haben – für umgerechnet 1.600 Euro.

In Großbritannien geht Ebay aber gegen die Verkäufe vor. So hat der Online-Marktplatz offenbar dieses Angebot gesperrt. Wie die britische BBC berichtet, hat Ebay bereits mehrere Angebote von der Plattform genommen. Das Unternehmen habe angekündigt, "gehässige Artikel" auch künftig zu entfernen.

(Red)