Kann der "Lippen-Lift" das Aufspritzen ersetzen?

"Lip Lifts" sind Eingriffe, die bereits in den USA gemacht werden und Lip-Filler, also das Aufspritzen mit Hyaluronsäure, bei manchen Patienten ersetzen bzw. seltener machen können.

Dr. Dara Liotta, die in New York und Dubai ihre Praxis hat, berichtet bereits von einem Anstieg junger Patienten. "Früher haben wir das nur bei älteren Damen gemacht, im letzten Jahr sind viele junge dazugekommen", so die Beauty-Expertin.

Was passiert beim "Lip Lift"?

Der Abstand zwischen Nase und Lippen - auch Amorbogen genannt - wird verkürzt, dadurch werden die Lippen nach oben gezogen und optisch vergrößert. Bei welchen Patienten dies machbar ist, kann nur ein Besuch beim Beauty-Doc klären.



Da der Amorbogen sich mit dem Alter um bis zu 3 Millimeter alle zehn Jahre verlängert, ist es auch für ältere Patienten gut geeignet, um wieder die Symetrie im Gesicht herzustellen und den Lippen mehr Prägnanz zu verleihen.

Wie lange dauert die OP?

Die Operation wird mit Lokalanästhesie durchgeführt, allerdings ist die Oberlippe bis zu zwei Wochen geschwollen. Nach einer Woche werden die Nähte entfernt.

Wie viel kostet ein Liplift?

In den USA sind je nach Aufwand bis zu 2.000 US-Dollar (ca. 1.700 Euro) zu bezahlen.

