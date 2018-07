Fahrrad fahren mit Rock: So passiert kein Malheur

Sommer, Sonner, Fahrrad fahren! Eine gute Idee, wäre da nicht diese Sache mit dem luftigen Rock, der bei ein wenig Fahrtwind gleich in die Höhe schnellt. Dem kann aber Abhilfe geschaffen werden - mit einem ganz einfachen Trick. Dazu braucht es auch nicht mehr, als ein Haargummi oder Gummiringerl und eine Münze.

Und so geht der Trick:

1. Legen Sie den hinteren Rocksaum zwischen den Beinen hindurch auf den vorderen, sozusagen die Hinter- auf die Vorderseite.

2. Legen Sie die Münze unter die beiden Stoffteile.

3. Binden Sie das Haargummi oder Gummiringerl oben um die Münze herum.

Die Münze benötigen Sie, damit der Stoff nicht wieder durch den Gummi rutscht, während Sie in die Pedale treten. Da der Stoff so beschwert ist, dass er durch den Fahrtwind nicht nach oben geweht werden kann, bleibt alles an Ort und Stelle. Sozusagen eine eigens kreierte Hose - nur fürs Fahrrad fahren.

(Christine Scharfetter)