Wiener Fashion Festival mit Star-Designerin

Stars, Style und Fashion am Wochenende in Wiens größtem Einkaufszentrum: Das DZ Fashion Festival geht am Freitag, den 1. Juni 2018 um 15:00 Uhr ins Finale, dabei wartet auf alle Besucher eine spannende Casting Show auf der ARENA mit starbesetzter Jury.

Modedesignerin Marina Hoermanseder, Mode- und Lifestyle Blogger Jean-Claude Mpassy von "New Kiss On The Blog", Stylistin Vicky Lash und Fashion-Fotograf Mato Johannik entscheiden, wer auf das Cover des Magazins „Fashion20TWO“ kommt. 12 Finalisten zeigen ab 17:00 Uhr auf dem Catwalk ihre trendigsten Styles in den Kategorien Urban Style, Curvy Love, Be Creative und Date Night. Anschließend folgt ein live Fotoshooting mit Mato Johannik, bei dem die Kandidaten die letzte Chance haben, ihre Stylingqualitäten zu beweisen. Den besten Sound dazu liefert das Wiener DJ Duo „MÖWE“.

Trendteile von Trendsettern zum Schnäppchenpreis

Am Samstag, den 2. Juni treffen sich dann erstmals im Donau Zentrum österreichische Fashion- und Lifestyle-Blogger, um ihre Trendteile auf der ARENA zu verkaufen. Die Blogger von The Cosmopolitas, Trendmum, New Kiss On The Blog und Tinera bieten von 09:00 bis 18:00 Uhr alles an, was das Modeherz begehrt: Von außergewöhnlichen Kleidungsstücken und Limited Editions der Top-Brands über Designer-Taschen bis zu Accessoires und Beauty-Produkten.

Reduziert Plastik

Ein wichtiger Aspekt des Blogger-Flohmarktes ist es, Bewusstsein für einen nachhaltigen Umgang mit unseren Ressourcen zu schaffen. Deshalb gehen 10 Prozent des Verkaufserlöses an die Non-Profit-Organisation „OceanCare“, die sich für die Reduktion von Plastikmüll in unseren Ozeanen einsetzt.

