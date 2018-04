Vögel als Ohrringe und Kleider aus Prachtkäfern

"Wenn wir unsere Denkweise und unseren Konsum verändern, müssen wir uns daran erinnern, was wir wirklich an der Natur schätzen ", so Edwina Ehrman, Kuratorin der Ausstellung "Fashioned from Nature" im britischen Victoria & Albert Museum. "Eine sehr menschliche Art und Weise, in der wir unsere Freude an der Natur ausdrücken, unseren Spaß daran, unsere Neugier, mehr über die Natur zu lernen, ist durch Textilien und Mode."

Zu sehen sind ab dem 21. April 2018 Kleidungsstücke und Accessoires aus den vergangenen 400 Jahren, die von der Kraft und Schönheit der Natur inspiriert wurden. Aber auch die Auswirkung der Mode auf die Natur und die verheerenden Folgen ihrer Herstellung auf unsere Umwelt.

Innovative neue Stoffe und Färbeverfahren sollen zum Nachdenken über Materialien und die Herkunft von Kleidung einladen.

Die grausamkeit Mode

Präsentiert wird aber nicht nur die sich immer steigernde Schnelllebigkeit der Mode, sondern auch Kleider und Accessoires neben naturhistorischen Exemplaren. Darunter ein Paar Ohrringe aus dem Jahr 1875, die aus den Köpfen von zwei echten Türkisnaschvögeln gefertigt wurden - zur damaligen Zeit ein begehrtes It-Piece, das zuhauf über den Ladentisch ging.

Für ein Musselinkleid aus den 1860er-Jahren wurden hingegen 2500 lebenden Prachtkäfern die schillernden grünen Flügel ausgerissen.

