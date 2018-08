Fleischbeschau bei den MTV VMAs 2018

Bei der diesjährigen Verleihung der MTV Video Music Awards in der Radio City Music Hall in New York wurde eines wieder ganz deutlich: Hier darf jeder sein, wie er ist und will. Keine Vorgaben, keine Kleiderordnung. Und in Folge dessen ein offenherziges Dekolleté da, ein nacktes Bein dort oder einfach ein Hauch von nichts, das den Blick auf einfach alles frei gibt.

Natürlich schritten nicht alle Gäste derart freizügig über den Red Carpet. So blieb etwa Schauspielerin Blake Lively ihrer neuen Emily-Nelson-Attitude aus ihrem neusten Film "A Simple Favor" im lässigen Hosenanzug treu. Auch Kylie Jenner zeigte sich so stilvoll, wie vermutlich noch nie und die Abräumerin des Abends, Camila Cabello, zeigte, dass man auch in der großen Robe von Oscar de la Renta für Schlagzeilen sorgen kann.

Die Kleider und Outfit des roten Teppichs der MTV VMAs 2018 sehen Sie in der Diashow oben!

