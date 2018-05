Ganz schön heilig: Die Looks der MET Gala 2018

Himmlische Körper, definitiv! Mode, ganz eindeutig auch. Die katholische Vorstellung, ja, war zu sehen. Vielleicht sogar ein bisschen zu viel, denn die Metropolitan Museum of Art Costume Institute Gala in New York wurde fast zum Faschingsfest. Vom Papst bis zum Erzengel war alles vertreten. Gar nicht erst zu sprechen von den vielen Heiligenscheinen.