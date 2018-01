Heidi Klum zeigt sich nach Grammys nackt im Bett

Zum 60. Jubiläum wechselte die Verleihung des wichtigsten US-amerikanischen Musikpreises nach 15 Jahren wieder ihren Veranstaltungsort: Mitten im Big Apple ließen sich Stars und Sternchen aber nicht von der Kälte abschrecken und sorgten mit spektakuläre Outfits für ordentlich viel Aufsehen. Nicht zu letzt mit ihren weißen Rosen als Symbol für die #TimesUp-Initiative gegen sexuelle Belästigung.

Vor allem Lady Gaga konnte an ihren alten Auftritten - wenn auch mit weniger Tohu wa-bohu und ohne rohem Fleisch - anknüpfen. Rita Ora kämpfte hingegen einmal mehr mit ihre wohl doch zu hohen Beinschlitz.

Klum nackt

Heidi Klum wiederum erinnerte sie offenbar an ihre Zeit bei "Victoria's Secret". Sie wählte ein transparentes Kleid und ließ damit Blicke frei auf die Dessous, die sie darunter trug. Dazu trug sie riesige Ohrringe. Danach entledigte sie sich auch noch der Robe. Ein Foto, das sie auf Instagram postete, zeigte sie fast nackt am Bett liegend. Es ist offenbar nach der Show aufgenommen. Text dazu: "Good night NYC".

Good night NYC 😘 Ein Beitrag geteilt von Heidi Klum (@heidiklum) am Jan 28, 2018 um 8:15 PST

Ein Hollywood-Sternchen wurde über Nacht zur Diva, Miley Cyrus wird uns langsam unheimlich und Katie Holmes hätten wir fast übersehen.

Eine, auf deren Outift wir am gespanntesten waren, betrat den roten Teppich leider nicht: Beyonce bevorzugte, statt ihrem ersten Red-Carpet-Auftritt nach der Geburt ihrer Zwillinge, lieber die große Show auf Instagram sowie im Publikum - und setzte damit ihr ganz persönliches Statement an diesem Abend. Die dreifache Mama sorgte in einem schwarzen Samt-Kunstwerk aus der Hand von Nicolas Jebran in Kombination mit einem Hut und Monsterohrringen für Aufsehen. Begleitet wurde sie von Ehemann Jay-Z und Töchterchen Blue Ivy.

Ein Beitrag geteilt von Beyoncé (@beyonce) am Jan 28, 2018 um 10:45 PST

Alle Kleider und Outfits der Grammy Awards 2018 sehen Sie in der Diashow (oben).

(kiky)