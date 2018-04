H&M: Designerkollektion mit MOSCHINO kommt

Ein Live-Video von Gigi Hadid mit ihrem Freund Jeremy Scott enthüllt Folgendes: Für die nächste Designerkollektion geht H&M eine Kollaboration mit MOSCHINO ein. Die ikonische italienische Marke hat mit der Ernennung von Jeremy Scott im Jahr 2013 zum Creative Director frische Pop-Energie erhalten.

Die Kollektion, MOSCHINO x H&M, wird weltweit ab dem 8. November 2018 in ausgewählten H&M Stores sowie online erhältlich sein.

Große Überraschung

Das Video von Gigi Hadid mit Jeremy Scott wurde bei der jährlichen MOSCHINO Party in Coachella, Kalifornien, auf digitale Leinwände projiziert und live auf auf dem Instagram-Account von H&M übertragen und überraschte die Gäste um Mitternacht mit der großen Neuigkeit. Jeremy und Gigi trugen die ersten Looks der Kollektion. Es wird sowohl für Damen als auch für Herren ein ganzes Sortiment an Accessoires und einige zusätzliche Überraschungen geben.

„Ich freue mich so über MOSCHINO x H&M. Meine Lebensaufgabe ist es, über Mode eine Verbindung zu den Menschen herzustellen. Und mit dieser Zusammenarbeit kann ich mehr Fans erreichen, als es mir je möglich war“, so Jeremy Scott.

„MOSCHINO x H&M ist gerade jetzt die perfekte Zusammenarbeit für Mode, die Pop, Street Culture, Logos und auch Glamour vereint. Jeremy Scott ist unglaublich – er weiß genau, wie Mode Spaß macht und wie er eine Verbindung zu seinen Fans auf der ganzen Welt herstellt“, sagt Ann-Sofie Johansson, Creative Advisor von H&M.