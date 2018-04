H&M hat Kates Brautkleid kopiert - und es ist leistbar

Sie wollen demnächst den großen Schritt wagen, haben aber noch nicht DAS Traumkleid gefunden? Dann könnte Sie vielleicht H&Ms jüngstes Projekt zum Schwärmen bringen:

Umfrage Würden Sie in dieser Kopie heiraten? Sofort!

Vielleicht, hübsch ist es schon.

Der Preis spricht dafür.

Nein!

Ich werde nie heiraten!

Der schwedische Moderiese hat erstmals einen Hochzeitsmoden-Shop gelauncht und diesen mit Teilen für die Braut, die Brautjungfern sowie die Gäste gefüllt. Jetzt kommt's aber: Die Kollektion beinhaltetauch ein Brautkleid, das einer Prinzessin würdig ist!

Die elegeante Robe sieht dem "Alexander McQueen"-Brautkleid von Herzogin Kate aus dem Jahr 2011 verdammt ähnlich. Vor allem die langen Ärmel aus Spitze und der tiefe V-Ausschnitt sind schlicht und einfach ident.

Einzig die ewig lange Schleppe und der deftige Preis fehlen. Gerüchten zufolge hat das Kleid der Herzogin von Cambridge rund 434.000 Pfund (fast 500.000 Euro) gekostet.

200 Euro und ein Ausflug

Bei H&M muss man dafür nur 200 Euro hinlegen, allerdings dafür auch in den Norden, nach Italien oder in die USA reisen. Denn bei uns ist es zwar schon in der Kampagne abgebildet, kann aber noch nicht erstanden werden.