Helena Christensen posiert im Metall-Bikini aus 1991

Was für ein Supermodel! Helena Christensen passt nach 27 Jahren immer noch den berühmten Metall-Bikini von Thierry Mugler in dem sie 1991 von Herb Ritts für das LA Magazine abgelichtet wurde.

Umfrage Könnten Sie sich vorstellen, mit knapp 50 einen Bikini von vor 27 Jahren wieder zu tragen? Ja, natürlich!

Weiß nicht.

Nein, da passe ich nicht mehr hinein.

So alt bin ich noch nicht!

"Ich diesen exakt dieses Metall-Outfit von Thierry Mugler, als mein guter Freund und Mentor Herb Ritts mich 1991 für das LA magazine fotografiert", kommentiert die heute 49-Jährige und Mutter eines 18-jährigen Sohnes das Foto auf Instagram. Einen Klick weiter zeigt das Supermodel aus den 90ern zudem auch gleich die Aufnahme von damals.

"Es war damals eine enge Angelegenheit und ist heute eine enge Angelegenheit, aber ich habe es geschafft", schreibt Christensen weiter, die 2018 vor der Kamera von Matthew Sprout für die BADASS-Juli-Ausgabe des amerikanischen Instyle Magazine in dem Zweiteiler in Kombination mit schwarzen Pumps in den Straßen von New York posiert.

Der einzige Unterschied: der Arm vor dem nackten Bauch.

