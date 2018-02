Herzogin Kate bekommt ihren eigenen Lippenstift

Ihre Kleider - egal ob von der Stange oder vom bekannten Modedesigner - sind in der Regel innerhalb kürzester Zeit ausverkauft: Herzogin Kate von Cambridge sorgt für einen Kassenschlager nach dem anderen. Dies macht sich jetzt auch die britische Beauty-Expertin Charlotte Tilbury zu Nutze:

Der Make-up-Profi, der schon Stars wie Kate Moss, Amal Clooney oder Margot Robbie geschminkt hat, versucht mit einem Lippenstift im passenden Farbton an den Hype anzuschließen. Kein Wunder, schließlich ist sie der Meinung, dass ein Lippenstift eine Frau in eine Königin verwandeln kann: "Ich glaube, dass jede Frau durch die Kraft des Make-ups das Selbstvertrauen haben kann, die Königin ihres Schicksals zu werden und die Königin der Herzen der Welt, weil ein Lippenstift Freude und Selbstvertrauen in einer Tube ist."

Zartes Rosa für Kate, Weinrot für die Queen

Nach dem strahlenden Rotton "The Queen" brachte Tilbury nun auch die Nuancen "Legendary Queen" und "The Duchess" heraus.

Bei dem Farbton "The Duchess" handelt es sich um ein zartes Rosa. Perfekt also, für ein frischen und eleganten Look à la Herzogin Kate, die nie eine auffälligere Farbe auf ihren Lippen trägt.

Die Nuance "Legendary Queen" ist hingegen der Queen gewidmet. Die bei öffentlichen Anlässen gerne mit einem natürlichen Weinrot auf den Lippen dem Volk entgegen lächelt.

