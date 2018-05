Internet lacht über Luxus-Shirt von Balenciaga

Die Modewelt hat schon so einige seltsame und gewöhnungsbedürftige Teile hervorgebracht. Aktuell sorgt das französische Luxushaus Balenciaga mit einem solchen für viel Gelächter im Internet: Das Modehaus brachte jetzt ein T-Shirt mit aufgenähtem Hemd auf den Markt. Oder handelt es sich um ein Hemd mit aufgenähtem T-Shirt? Das überlässt die Marke dem Träger selbst und schreibt Website sogar: "Man hat zwei Optionen es zu tragen."

So viel Modefreiheit verträgt die Twitter-Gemeinde offenbar nicht und spottet ohne Scharm über die Kreation "T-Shirt Shirt" aus der Herbstkollektion 2018 - was aber auch mit dem Preis von 1290 Dollar, 1111 Euro, zusammenhängen könnte. Dass man hier gleich zwei Designerteile zum Preis von einem kauft, daran denkt natürlich niemand:

"Wenn der Dresscode Smart Casual ist und du einfach mit deinem Hemd, das auf dein T-Shirt genäht wurde, erscheinst", witzelt unter anderem ein User.

When the dresscode says smart casual so you turn up with your shirt sewn onto your T-shirt #Balenciaga pic.twitter.com/Gu0uSgTsIZ

More and more, I think there's a designer over at @BALENCIAGA who's permanently stoned, and just keeps coming up with the lamest designs he/she can think of to take the piss!!! #Balenciaga #TShirtShirt pic.twitter.com/iugX0f0MZg