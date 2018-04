Jetzt designen SIE online Ihr eigenes Auseer Dirndl

Man muss nicht nach Ausee reisen, um sein original Dirndl nach hause geschickt zu bekommen. Möglich macht dies der "Dirndlkonfigurator" von Bettina Grieshofer. Die leidenschaftliche Trachtenträgerin und "Steirische Unternehmerin des Jahres 2017", bietet mit ihrem Dirndl-Label "PlatzHirsch" für Dirndl-Fans genau das richtige.

Der "My Dirndl"-Konfigurator, von Bettina Grieshofer als Erste entwickelt, gibt interessierten Dirndl-Trägerinnen Vorinformationen zu den zahlreichen Möglichkeiten. Kundinnen können sich online unter zahlreichen Farb-, Stoff- und Design-Variationen im Baukastensystem schnell und unkompliziert ihr Wunsch-Dirndl kreieren und direkt via Mausklick bestellen, ohne nach Bad Aussee fahren zu müssen.

„Eine Frau soll sich in ihrem Dirndl uneingeschränkt schön fühlen – diese Anforderung ist individuell und nie gleich, so verschieden wir Frauen sind, so vielseitig sind auch die Möglichkeiten ...“

Und die Möglichkeiten des Dirndlkonfigurators lassen sofort das gewünschte Modell am Bildschirm erscheinen. Aus zwei Schürzen mit unterschiedlichen Motiven kann man auswählen, ebenso aus verschiedenen Farben.

"Aufdirndln" leicht gemacht

Neben den Bad Auseer Dirndln gibt es bei PlatzHirsch Gamsfrackln und Strickwesten, Lederröcke und Kaschmirschals.

Die Materialien sind übrigens hochwertigst hergestellt. Traditioneller Handdruck und handgewebte Stoffe sind am Modemarkt mittlerweile eine Seltenheit. Das spricht sich herum. So darf sich die PlatzHirsch mittlerweile auch über internationale Kundinnen freuen, die das österreichische Handwerk zu schätzen wissen.





