Jetzt kooperiert Magnum mit einem Modedesigner

Jetzt macht Modeschöpfer Alexander Wang nicht mehr nur Mode, sondern auch - nein, nicht Eis - Werbekampagnen für Eis. Niemand geringerer als Magnum konnte den amerikanischen Luxus-Designer für sich gewinnen. Gemeinsam mit Model Bella Hadid zeigt der 34-Jährige vor der Kamera, wie man richtig genießt.

Magnum bricht das Eis

Zum Kampagnenstart stellt Magnum einen Kurzfilm vor, in dem Wang die Stereotypen klassischer Modefilme hinterfragt:

Zu Beginn sieht man den Designer und Bella Hadid am Set eines typischen Fashion-Shoots. Die ernste Stimmung verändert sich schlagartig als sie in die knackige Schokolade eines Magnum-Eises

beißen: Die beiden Stars zeigen, dass sie „die Kunst zu genießen“ beherrschen und keine Angst haben ihre unbeschwerte, verspielte Seite zu zeigen - und so für noch wesentlich bessere Aufnahmen sorgen.

Eine Szenerie, die den Zuschauer darin bestärken soll, seiner Leidenschaft für Genuss zu folgen.

Wichtige Genussmomente

„Bei der Arbeit für Magnum ging es ganz um das Thema Genuss und Vergnügen. Ich bin sehr stolz darauf, dass ich mit Bella zusammenarbeiten durfte, um zu veranschaulichen, welche Expertise in jedem Magnum steckt. Es ist fantastisch, gemeinsam mit Magnum an dieser Kampagne arbeiten zu können und den Menschen zu zeigen, wie wichtig die Genussmomente im Leben sind“, so Alexander Wang.

Der Launch der Kampagne findet am 10. Mai in Cannes während des jährlichen Treffens der internationalen Filmbranche statt.

(kiky)