Jetzt wird im Taxify mit Urban Decay geschminkt!

Während Fahrtendienst Uber gerade auf Zwangspause gehen musste, ist Taxify an der Reihe. Und an diesem Wochenende wird darin geschminkt was das Zeug hält!