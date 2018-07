Karl Lagerfeld: Exklusive Kollektion für Zalando

„Wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren!“, so Mode-Zar Karl Lagerfeld einst. Dieser Meinung ist er entweder nicht mehr, oder es gilt nur für ihn selbst. Denn der Chefdesigner von Chanel hat jetzt eine exklusive KARL LAGERFELD Capsule Collection nur für Zalando entworfen - inklusive Jogginghose!

Präsentiert von Style-Ikone und Model Mandy Bork, umfasst die Damen-Kollektion (sorry Jungs, ihr geht leider leer aus) Bomberjacken, Oberteile, Röcke, Hosen sowie Taschen und Rucksäcke. Was alle gemein haben: Sie bilden die perfekte Liaison aus KARL LAGERFELDs ikonischer Design-Handschrift und zeitgemäßen Streetwear-Einflüssen. Farblich dominieren Schwarz und Weiß – klassisch im Stil des Meisters. Highlights in Pink und Rot sorgen für Kontraste und verwandeln die Kreationen in unverwechselbare Hingucker. Natürlich dürfen auch die KARL Logos, die in gewohnter Manier auf den It-Pieces thronen, nicht fehlen.

Preislich bewegt sich die Kollektion zwischen 55 und 295 Euro pro Stück und ist ab jetzt auf Zalando.at erhältlich.



