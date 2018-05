Karl Lagerfeld kooperiert mit Austro-Influencerin

War es früher "Clodiaaa" Schiffer, ist es heute Lisa Marie Schiffner!

Denn Modezar Karl Lagerfeld und Kosmetikkette Douglas kooperieren mit der 17jährigen Influencerin. Wie die Grazerin heute über ihren Instagram Account bekannt gab, wird sie ab 14. Mai 2018 eine eigene "Limited Edition" eines Mascaras von Karl Lagerfeld auf den Markt bringen.

Das stylishe Werbevideo dazu wurde schon gedreht und soll bald herauskommen.

Dazu gibt es noch drei begehrte Fantreffen mit der Schönheit:

"... kann es kaum erwarten wieder viele von euch in die Arme zu schließen", so Schiffner.

Zwar ist es außerhalb der Instagram-Blase schwer einen Non-Teenie zu finden, der Schiffner kennt - innerhalb davon, ist sie jedoch eine Sensation und erzeugt bei Fantreffen Schnappatmung unter ihren blutjungen Anhängern.



Lisa Marie Schiffner, die in ihren Instagram und YouTube Videos, (wie viele andere YouTube Stars) auf ihren österreichischen Dialekt verzichtet, um am deutschen Markt zu reüssieren, steuert derzeit auf die 1 Million Follower Grenze zu. Damit ist sie in einer Liga mit Sport-Stars wie Fußballer David Alaba oder Ski-Ass Marcel Hirscher.

Berühmt wurde Schiffner mit ihren Playback-Musikvideos auf der Teenie-App musical.ly, wo sie 1,4 Millionen Follower hat.

Derzeit ist sie in einer viel publizierten Beziehung mit dem Musiker Moritz Garth ("Bumerang").

(mia)