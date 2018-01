Kein Photoshop-Fail bei Popp & Kretschmer

Wenn Top-Modefotografin Rafaela Pröll für die Wiener Innenstadt-Boutique Popp & Kretschmer hinter der Kamera steht, kann man sich sicher sein: Das Ergebnis wird großartig.

So wurde bei dieser Fotostrecke auf die digitale Hautretusche verzichten. "You can't photoshop personality!" (zu dt.: "Du kannst Persönlichkeit nicht photoshoppen!") griff man wieder auf die analoge Fotografie zurück. Doch keine Sorge: Die Kampagnensujets werden alles andere als "old school".

Geballte Frauenpower für das Mode-Frühjahr

Frauen zu zeigen, "wie sie sind - natürlich schön, stark, weiblich und selbstbewusst", ist das Thema des neuen Katalogs, der bei Fans des Modehauses der Familie Trefelik Kultstatus hat.

Um im neuen Katalog zu landen, mussten die Models vor allem Personality mitbringen. Martine Lindskjold aus Schweden zeigt ihre Tattoos selbstbewusst. Dazu gesellt sich Michaela Hlavackova, die bereits am Cover von "Vogue", "Marie Claire" und "Elle" war und für Chopard und Miu Miu arbeitete. Damit setzte man auch heuer wieder auf etablierte Namen. Im letzten Jahr holte man Victoria's Secret Model Magdalena Frackowiak vor die Kamera.

Sie sind in den neuesten Kollektionsteilen von Moschino, Talbot Runhof, Balmain oder Armani zu sehen, die man in luxuriösem Ambiente bei Popp & Kretschmer neben der Oper findet.





(mia )