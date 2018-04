Keine faire Jeans unter 80 Euro

96 Prozent der amerikaner haben mindestens eine Jeans. Jährlich werden weltweit eine Milliarde 240 Millionen Jeans verkauft und damit ein Umsatz von mehr als 45 Milliarden Euro pro Jahr.

Umfrage Achten Sie beim Kauf darauf, wie Ihre Jeans produziert wurde? Natürlich!

Manchmal.

Weiß nicht.

Daran habe ich noch nicht gedacht.

Nein.

Bei mir siegt immer der Preis.

Der Durchschnittspreis einer Hose beträgt damit 36 Euro, doch ein Preislimit gibt es eigentlich nicht.

Also was macht eine Jeans so teuer?

1. Die Materialien

Umso günstiger die Materialien, desto günstiger das Produkt.

2. Arbeitssicherheit

Viele günstige Hosen werden in baufälligen Gebäuden produziert. So wie dem Rana Plaza in Bangladesh, das 2013 einstürzte und 1000 Menschen tötete.

3. Nachhaltigkeit

Der WWF schätzt, das für die Die Produktion einer Jeans 24.000 Liter Wasser benötigt werdenein Paar Jeans.

Alles zusammen würde eine ethisch einwandfrei produzierte Jeans rund 80 Euro kosten.

Dennoch produzieren einige Firmen billige Jeans, um den Gewinn zu steigern. Apps wie 'Not my style' verraten uns aber, wie die Jeans produziert wurde.

(kiky)