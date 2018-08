Korallfarbene Lippen wollen wir JETZT haben!

Korall: Eine Mischung aus einem Kirschrot und Orange. Die Farbe der begehrten Unterwasserpflanze ist auch in der Kosmetikindustrie heiß begehrt. Was an diesem Trend freut: Die Farbe steht ausgezeichnet, wenn man die richtige Schattierung wählt und diese zum Hautton passt.

Besonders jetzt im Sommer ist Korall die perfekte Alternative zu Pink und wirkt auch zum Dirndl im Herbst frisch. Mit einer leichten Braun-Nuance wird es sogar elegant und kann statt Rot getragen werden.

Wer es kräftiger mag, sollte auf Koralltöne mit viel Orange-Anteil zurückgreifen, die die Lippen zu einem absoluten Hingucker machen.

Auch auf den Fingern begehrt



Übrigens nicht nur auf den Lippen - auch auf den Nägeln wird jetzt gerne korallrot getragen. Kein Wunder: Schließlich passt dieser Farbton perfekt, um noch die Sommerbräune zu zelebrieren. Auch Herzogin Kate wurde bereits mit korallfarbenem Nagellack gesichtet.

