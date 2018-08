LIU JO eröffnete erste Boutique in Wien

Mitten im Herzen von Wien eröffnete die italienische Modemarke Liu Jo am 1. August 2018 ihren ersten Monobrand-Store in Österreich. Auf einer einzigen Etage mit 186 Quadratmetern können Fashionistas in die Welt des 1995 in Carpi gegründeten Labels eintauchen.

Das Raumkonzept erzählt - durch die Verwendung von Designelementen, die an das frühe 20. Jahrhundert erinnern, mit weichen Linien und hellen Farben - die Atmosphäre des italienischen Wohnzimmers, dem Salotto, vom Anfang des letzten Jahrhunderts. Insbesondere präsentiert der Store ideell zwei verschiedene Ausstellungsbereiche: auf der einen Seite die Premium-„Welt“ der Kollektionen Gold Label, Black Label und Accessoires und auf der anderen Seite die zeitgemäßen und frischen Linien von Blue Denim, White Label, Knitwear und Sport; der rote Faden des Angebots ist die Kollektion Shoes.

(kiky)