Lady Gagas Fleischkleid gibt es jetzt als Hoodie

Als Lady Gaga in ihrem Fleischkleid 2010 bei den "Grammy's" auftauchte, war die Welt schockiert und fasziniert zugleich. Was die "One Million Reasons"-Sängerin dazu brachte sich echtes Steak auf den Körper zu binden, werden wir nie erfahren, aber jetzt gibt es einen Hoodie mit optisch ähnlichem Schock-Effekt.

Der Online-Klamottenhändler "Gamiss" hat das Produkt für derzeit knapp 15 Euro (ohne Versandkosten) in seinem Webshop.

(mia )