Lena Hoschek und Callisti: Die Stars der Modewoche!

Die Berliner Fashion Week ist wieder in vollem Gange und verzichtet erstmals auf einen Laufsteg-Marathon. Nur noch wenige Designer dürfen ihre neue Kollektion schon jetzt für den nächsten Winter präsentieren, darunter wohl mehr Modeschöpfer aus Österreich als aus Deutschland. So machte Star-Designerin Lena Hoschek den Auftakt. Der herzerwärmende Name ihrer neuen Kollektion im gewohnten Retro-Stil: "Wintergarten".

"Die Natur ist für mich Inspirationsquelle und Rückzugsort zugleich. Pflanzen und Insekten faszinieren mich immer wieder aufs Neue. Außerdem muss ich mir ehrfürchtig eingestehen, dass die Natur immer der beste Designer sein wird. Auf meinen Reisen liebe ich es Botanische Gärten zu besuchen. Vor allem Kew Gardens in London und der Botanischen Garten in Berlin mit seiner international bewunderten Sammlung von mehr als 20.000 Pflanzenarten aus aller Welt beeindrucken mich sehr. Der perfekte Ort, um meine nächste Herbst/Winter Kollektion zu präsentieren," so die Kleidermacherin aus Graz, der Schmetterlingsbücher und Bildatlanten aus dem Jahre 1880 als Inspiration dienten.

Wienerin erobert Berlin

Noch am selben Tag feierte Martina Müller mit ihrem Label Callisti das Laufsteg-Debüt auf der Berliner Fashion Week. Sie überzeugte mit zarten, unschuldigen Stoffen, die durch Lederdetails zu urbanen Uniformen wurden.

Callisti erobert Berlin

Erst am Donnerstag folgt unser wohl größter Exportschlager in Sachen Mode: Marina Hoermanseder, die garantiert selbst den größten Fan mit ihren neuen Kreationen wieder überraschen wird.