Lieblingsparfüms: So duftet Meghan Markle!

Seitdem Meghan Markle Teil der royalen Familie ist, darf sie keine Interviews mehr geben. Doch ihre Zeit als Schauspielerin hat uns so einige Einblicke in das Leben des Stars gewährt. Und dabei hat sie auch ihre Lieblingsparfüms verraten, die jeder in der Drogerie kaufen kann!

Meghan Markle ist wie Schwägerin Kate Middleton ein Fan der Marke Jo Malone. Das Duft-Unternehmen aus London, das heute zu Estée Lauder gehört, ist mit seinen Kerzen, Raumdüften und Parfüms zu einem Klassiker für Beauty-nistas geworden. Und so ist auch Meghan stets mit einem Flakon der Marke unterwegs.

Wie ihr persönlicher Mode-Stil ist auch das Parfüm sehr klassisch und bodenständig: "Wood Sage & Sea Salt", was so viel wie "Steppensalbei & Meerwasser" bedeutet, ist ein frischer erdiger Duft für jeden Tag. Dazu kommt auch noch etwas fruchtigeres: Jo Malones "Wild Bluebell" ("Wilde Glockenblume"), das weißen Moschus als Basis hat und sich mit der Khakifrucht zu einem "special mix" trifft.

Aber nicht nur Jo Malone, auch der Dufte "Côte d'Azur" von Luxus-Beautymarke Oribe steht im Bad der neuen Duchess of Sussex. Oribe bezeichnet seinen Duft als "romantischen und delikaten Akkord, der mit Bergamot aus Kalabrien, weißem Schmetterlings-Jasmin und Sandelholz" Prinz Harry bestimmt zum Schmelzen bringt.



(mia)